منصة لتبادل المواد القابلة لإعادة التدوير بدبي

آمنة الكتبي (دبي)

ضمن مبادرة «دبي لإعادة التدوير» وفرت دبي منصة إلكترونية لتبادل المواد القابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام في الإمارة، وذلك لتقليل النفايات، ورفع نسبة النفايات المحولة عن مسار الطمر.

وتعتبر المبادرة التي أطلقتها بلدية دبي إحدى المبادرات البيئية الداعمة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، وتعزيز مكانة دبي مدينة مستدامة.

وتهدف المبادرة إلى جعل دبي مدينة صديقة للبيئة، من خلال تقليل الآثار البيئية للنفايات، حيث تساهم هذه المبادرة بصورة مباشرة في تحقيق مستهدفات المؤشر الوطني الخاص بتحويل 75% من النفايات عن مسار الطمر، وبالتالي رفع نسب وجودة المواد المعاد تدويرها، وتحقيق الهدف الاستراتيجي رقم (19) من أهداف الخطة الاستراتيجية للدائرة والخاص بالإدارة المتكاملة للنفايات.

كما تهدف المبادرة إلى تشجيع فئات وشرائح المجتمع كافة على اتباع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجال التخلص المستدام من النفايات، وترسيخ ثقافة حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، حيث إن، مكونات النفايات المنتجة في إمارة دبي هي مواد قابلة لإعادة التدوير، كما أن الموقع سيساهم في الحد من التخلص العشوائي للنفايات، ودعم التوجه الخاص بتوفير خدمات ذكية ومتكاملة للجمهور والمتعاملين.

ويعد إنشاء مثل هذه المنصة الإلكترونية لتبادل المواد القابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتربط بين الجهة المنتجة للمواد القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير من الأفراد والشركات مع الجهات الأخرى التي يمكن أن تستفيد من هذه المواد في تصنيع منتجات جديدة، ما يساهم في تعزيز تبني إمارة دبي لمفهوم الاقتصاد الدائري.

المواد القابلة لإعادة التدوير

كما أطلقت بلدية دبي مشروع مركز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير باستخدام حاويات شحن البضائع، والذي يعد من المراكز الذكية والمستدامة بيئياً، بهدف تقليل إنتاج النفايات في إمارة دبي، وتعزيز ثقافة فصل النفايات، ورفع نسب إعادة التدوير، بما يعزز من جودة حياة الأفراد عموماً. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع مسؤوليتها المجتمعية تجاه فئات المجتمع كافة، وتعزيزاً لجهودها في تنفيذ المشاريع المستدامة في مجال فصل النفايات من المصدر، وتحويلها عن مسار الطمر.

واعتمدت البلدية في تصميم المركز على حاويات شحن البضائع القديمة وغير المستغلة، والتي تبلغ سعتها 40 متراً مكعباً، عبر إعادة تشكيلها وتصنيعها وفق أفضل المواصفات القياسية البيئية المعتمدة، وتبلغ طاقة المركز الاستيعابية من المواد القابلة لإعادة التدوير ما يقارب 1 طن، ويحتوي على حاويات بألوان مختلفة لتجميع أكبر عدد ممكن من المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل الأوراق والكرتون، البلاستيك، المعادن، الأجهزة الكهربائية المستهلكة، الهواتف المستعملة، البطاريات الجافة، حيث رُبطت كل حاوية في المركز بأجهزة استشعار عن بعد لرصد مستوى تجميع المواد وقياس حجمها التقريبي.

الطاقة الشمسية

كما يعتمد المركز على مصادر الطاقة الشمسية لتوليد متطلباته من الكهرباء النظيفة، فضلاً عن أنه مُزود برقم «نظام مكاني» للعنونة الجغرافية الذكية للمواقع وهو (3345601198)، وذلك لتسهيل تخطيط مسار الرحلة للراغبين، وتبسيط عملية الوصول إلى المركز بدقة وسرعة متناهية.