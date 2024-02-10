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اليوم.. توقعات بأمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد

اليوم.. توقعات بأمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد
11 فبراير 2024 01:13

أبوظبي (وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غير مستقر، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم مع بعض السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين الالتزام بالقيادة الآمنة، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة. 
وحثت على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى، وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب، إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة. 

المركز الوطني للأرصاد
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