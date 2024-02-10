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أحمد بن محمد ومنصور بن محمد ونهيان بن مبارك يحضرون أفراح كنكزار والمهيري في دبي

أحمد بن محمد وراشد بن حميد خلال الحفل وفي الصورة محمد المر والحضور (الصور من المصدر)
11 فبراير 2024 01:13

دبي (الاتحاد)
حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد عبدالله إبراهيم كنكزار، بمناسبة زفاف نجله عبدالله على كريمة مروان بن غليطة المهيري، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي. 

كما حضر الحفل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية. 
وهنّأ سموهما العروسين وذويهما، وتمنيا لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار.

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كما حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة.

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دبي
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