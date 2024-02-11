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وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية إثر عمل إرهابي في الصومال

وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية إثر عمل إرهابي في الصومال
11 فبراير 2024 08:31

أعلنت وزارة الدفاع عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة.

وقالت وزارة الدفاع عبر حسابها على منصة "إكس":" تعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والذي يندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

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وتتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وتفيد الوزارة بأن دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الدفاع
الإمارات
الصومال
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