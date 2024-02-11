الإثنين 12 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش: رحم الله شهداء الوطن وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل

أنور قرقاش
11 فبراير 2024 10:23

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن عملاً غادراً لن يثني الإمارات عن مواصلة رسالة الأمن والأمان ومكافحة التطرف والإرهاب بجميع اشكاله، داعياً الله أن يتغمد جنودنا البواسل بواسع رحمته.

وقال معاليه عبر حسابه على منصة "إكس": "نسأل الله أن يتغمد جنودنا البواسل بواسع رحمته .. ولن يثنينا عمل غادر عن مواصلة رسالة الأمن والأمان ومكافحة التطرف والإرهاب بجميع اشكاله، وسنبقى كما كنا مناصرين للحق مدافعين عن استقرار المنطقة بما فيه الخير والسلام.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ومحمد بن راشد يرحبان بضيوف الإمارات المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2024
محمد بن راشد: تنسيق الرؤى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

رحم الله شهداء الوطن وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
قرقاش
آخر الأخبار
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
اليوم 08:53
تراجع أسعار النفط
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 08:26
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 08:05
هطول أمطار الخير على أبوظبي
علوم الدار
هطول أمطار الخير على أبوظبي
اليوم 08:02
وزير الدفاع الأميركي يفوض مهماته لنائبته بعد إدخاله المستشفى
الأخبار العالمية
وزير الدفاع الأميركي يفوض مهماته لنائبته بعد إدخاله المستشفى
اليوم 07:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©