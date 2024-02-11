قرقاش: رحم الله شهداء الوطن وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن عملاً غادراً لن يثني الإمارات عن مواصلة رسالة الأمن والأمان ومكافحة التطرف والإرهاب بجميع اشكاله، داعياً الله أن يتغمد جنودنا البواسل بواسع رحمته.

وقال معاليه عبر حسابه على منصة "إكس": "نسأل الله أن يتغمد جنودنا البواسل بواسع رحمته .. ولن يثنينا عمل غادر عن مواصلة رسالة الأمن والأمان ومكافحة التطرف والإرهاب بجميع اشكاله، وسنبقى كما كنا مناصرين للحق مدافعين عن استقرار المنطقة بما فيه الخير والسلام.

رحم الله شهداء الوطن وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".