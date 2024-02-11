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"أبوظبي للدفاع المدني" تدعو إلى توخي الحذر أثناء الأحوال الجوية الماطرة

"أبوظبي للدفاع المدني" تدعو إلى توخي الحذر أثناء الأحوال الجوية الماطرة
11 فبراير 2024 11:07

حذرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من الأحوال الجوية الماطرة.. ودعت إلى توخي الحيطة والحذر الحذر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمّع المياه.

وقالت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عبر حسابها على منصة إكس: "هيئة أبوظبي للدفاع المدني تحذر من الأحوال الجوية الماطرة وتدعوكم لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمّع المياه".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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