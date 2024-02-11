الإثنين 12 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية والمدارس الحكومية غداً

العمل عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية والمدارس الحكومية غداً
11 فبراير 2024 11:16

بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الاثنين 12 فبراير 2024 عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

 

أخبار ذات صلة
العمل عن بُعد لموظفي حكومة الشارقة غداً
العمل والدراسة عن بعد في أبوظبي يوم غد الاثنين

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العمل عن بعد
الحكومة الاتحادية
آخر الأخبار
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
اليوم 08:53
تراجع أسعار النفط
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 08:26
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 08:05
هطول أمطار الخير على أبوظبي
علوم الدار
هطول أمطار الخير على أبوظبي
اليوم 08:02
وزير الدفاع الأميركي يفوض مهماته لنائبته بعد إدخاله المستشفى
الأخبار العالمية
وزير الدفاع الأميركي يفوض مهماته لنائبته بعد إدخاله المستشفى
اليوم 07:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©