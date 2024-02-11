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علوم الدار

"الموارد البشرية" تدعو شركات القطاع الخاص إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها غداً

مقر وزارة الموارد البشرية والتوطين (الاتحاد)
11 فبراير 2024 11:25

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها غداً الاثنين 12 فبراير في ضوء الأحوال الجوية المتوقعة.

كما أكدت الوزارة أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الموارد البشرية والتوطين
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