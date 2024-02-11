أمطار متفاوتة الغزارة على الدولة واستمرار حالة عدم الاستقرار

ابراهبم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على الدولة، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم حتى ساعات الليل، مع استمرار سقوط الأمطار، ثم تتعمق الحالة مرة أخرى صباح الغد الباكر مع تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على مناطق مختلفة من الدولة، يصاحبها رياح هابطة تصل أحيانا إلى 70 كم/س.

وتخف كميات السحب تدريجياً من بعد العصر غداً، وتقل فرصة سقوط الأمطار ليلاً.

كما كانت اقل درجة حرارة مسجلة على الدولة صباح هذا اليوم 6.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار في تقرير له عن حالة جوية خلال فترة الأحد من11 فبراير إلى الثلاثاء 13 فبراير 2024، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي، مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب.

ويكون الطقس الأحد إلى الثلاثاء: نتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً، تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة، وتتخللها السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات والبرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة. وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

ويكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عمان، خاصة مع السحب الركامية،

وشملت مناطق هطول الأمطار مع بدء الحالة الجوية.

هطلت أمطار غزيرة مع برق ورعد، على سبخة مطي (منطقة الظفرة)، حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) وأمطار غزيرة،

على مخيرز (منطقة الظفرة)، مدينة زايد (منطقة الظفرة) وأمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد، على بدع المطاوعة (منطقة الظفرة)، كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة

على بدع دعفس، حبشان، مزيرعة، بو حصا، أم ليلة (منطقة الظفرة)

وكانت أمطار متوسطة على قرين العيش (منطقة الظفرة)، الرويس (منطقة الظفرة)، شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي، طريف، المرفأ (أبو الأبيض– الرويس)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على العين، غياثي (منطقة الظفرة) طريق الشيخ محمد بن زايد والخوانيج، دبي، وكلباء بالشارقة، الخزنة بالعين، وأمطار خفيفة على السلع، الشويهات، الحمرا، الغويفات، (منطقة الظفرة)، جزيرة دلما، الطويلة شخبوط، مصفح (أبوظبي)، الخزامية، الممزر(الشارقة) مشيرف (عجمان)، الباهية، الرحبة وغنتوت (أبوظبي)، خورفكان (الشارقة)، غليلة، خور خوير، الرمس (رأس الخيمة)/ جزيرة أبوظبي، الوثبة، الختم، مصفح، جزيرة صير بني ياس، السلمة (أم القيوين).