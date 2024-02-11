"التربية والتعليم": الدراسة عن بعد يوم غد الاثنين

قررت وزارة التربية والتعليم بأن يكون يوم غدٍ الاثنين 12 فبراير يوم دراسة عن بعد، وذلك في جميع مؤسسات التعليم العالي الاتحادية مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

كما نوهت الوزارة بأن للجامعات الخاصة تقدير الوضع حسب المناطق والظروف بما يراعي مصلحة الطلبة ومتطلبات الدراسة.