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علوم الدار

"التربية والتعليم": الدراسة عن بعد يوم غد الاثنين

شعار وزارة التربية والتعليم
11 فبراير 2024 13:12

قررت وزارة التربية والتعليم بأن يكون يوم غدٍ الاثنين 12 فبراير يوم دراسة عن بعد، وذلك في جميع مؤسسات التعليم العالي الاتحادية مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

كما نوهت الوزارة بأن للجامعات الخاصة تقدير الوضع حسب المناطق والظروف بما يراعي مصلحة الطلبة ومتطلبات الدراسة.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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