الإثنين 12 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المدارس الخاصة بدبي غير ملزمة بالإغلاق يوم غد

المدارس الخاصة بدبي غير ملزمة بالإغلاق يوم غد
11 فبراير 2024 15:07

دينا جوني (دبي)

دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية جميع مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة والجامعات الدولية بدبي إلى اتباع المرونة في الدوام المدرسي يوم غد الاثنين بسبب الأحوال الجوية المتوقعة.
ووجهت هيئة المعرفة مدراء المدارس الخاصة على اختلاف مناهجها ومدراء الجامعات إلى تلبية احتياجات أولياء الأمور والكوادر التعليمية والطلبة في مختلف المراحل التعليمية، وإتاحة خيار التعليم عن بُعد، راجين للجميع السلامة، من دون إلزام أي مدرسة أو جامعة بضرورة الإغلاق.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ومحمد بن راشد يرحبان بضيوف الإمارات المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2024
محمد بن راشد: تنسيق الرؤى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

يأتي ذلك بعد التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم، بأن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية في الدولة عن بُعد مراعاةً للحالة الجوية، علماً أن عمل موظفي الحكومة الاتحادية سيكون عن بعد أيضاً، باستثناء الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل. 

 

المدارس
التعليم
دبي
آخر الأخبار
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
اليوم 08:53
تراجع أسعار النفط
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 08:26
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 08:05
هطول أمطار الخير على أبوظبي
علوم الدار
هطول أمطار الخير على أبوظبي
اليوم 08:02
وزير الدفاع الأميركي يفوض مهماته لنائبته بعد إدخاله المستشفى
الأخبار العالمية
وزير الدفاع الأميركي يفوض مهماته لنائبته بعد إدخاله المستشفى
اليوم 07:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©