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توقعات بطقس غير مستقر وسقوط أمطار غدا

أبوظبي
11 فبراير 2024 17:53

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غير مستقر وغائماً جزئياً إلى غائم مع وجود بعض السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.  
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 60 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب مع السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 26: 14 والمد الثاني عند الساعة 57: 03 والجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 26: 21.
في بحر عمان، يكون الموج مضطرباً إلى شديد الاضطراب مع السحب، ويحدث المد الأول عند 11:25 والمد الثاني عند الساعة 23:54، والجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 15:06.

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المصدر: وام
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