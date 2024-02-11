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علوم الدار

محمد بن راشد يلتقي عدداً من وزراء المالية العرب

محمد بن راشد يلتقي عدداً من وزراء المالية العرب
11 فبراير 2024 19:03

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عدداً من وزراء المالية العرب المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية الذي ينعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.
وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية تنسيق الرؤى العربية وتبادل الخبرات بين مختلف دول المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة، وفقاً لما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه في منصة «إكس» (تويتر) سابقاً.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القمة العالمية للحكومات
محمد بن راشد
وزراء المالية
قمة الحكومات
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