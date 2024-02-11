محمد بن راشد يلتقي وزراء الشباب العرب ويحضر جانباً من جلسات الاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن قمة الحكومات

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الأحد، وزراء الشباب العرب المشاركين في الاجتماع العربي للقيادات الشابة، ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 التي تنطلق في دبي غداً وتستمر على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».



حضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون للشباب.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جانباً من جلسات الاجتماع العربي للقيادات الشابة، والذي تضمّن مجموعة من ورش العمل والعروض التقديمية التي ناقشت آليات تمكين الشباب العربي والاستثمار في طاقاتهم وبناء قدراتهم.

استعرض الاجتماع العربي للقيادات الشابة عدداً من أبرز المبادرات والتجارب والدراسات الشبابية على مستوى الوطن العربي الهادفة لتعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية المستدامة، وناقش دور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب.

شمل الاجتماع عروضاً لتجارب اجتماعية مُلهِمة تعرِّف بأهمية ترسيخ القيم الأصيلة لدى الشباب وعلاقة ذلك بالتلاحم المجتمعي، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية، بحضور أكثر من 300 وزير.