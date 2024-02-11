شرطة أبوظبي: منع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة غداً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي، غداً الثلاثاء الموافق 13 فبراير، بما في ذلك المداخل وتشمل جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية، أن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 12:00 ظهراً ولغاية الساعة 11:59 مساء في يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي.

وأشار إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على الطرق كافة، وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية.