اختراع الخرسانة الكهربائية الموصلة للحماية من «التخريب الإلكتروني»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

كشف فريق بحثي من الجامعة الأميركية في الشارقة (AUS)، بالتعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن اختراع الخرسانة الكهربائية الموصلة بهدف التحصين والحماية من «التخريب الإلكتروني»، يأتي ذلك الاكتشاف بعد نحو 15 عاماً من التجارب والاختبارات المكثفة، وقد تم تجسيد الاختراع من خلال مبنى محصن مسبق الصب باستخدام الخرسانة المبتكرة.

ويعد هذا الابتكار من الأبحاث الرائدة في هذا المجال، والذي يختبر استخدام مادة خرسانة مبتكرة حديثة التقنية على أرض مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحيث تعمل هذه التركيبة على توفير حماية ضد النبضات الكهرومغناطيسية (EMP)، المعروفة أيضاً باسم التخريب الإلكتروني، لحماية البنية التحتية المدنية والعسكرية الحيوية، وقد تم تقديم براءتي اختراع إلى مكتب البراءات والعلامات التجارية الأميركي لهذه التقنية، وحظي هذا المشروع المشترك بتقدير الجامعة واهتمام من القطاع الصناعي، ما دعم الأبحاث التي أجريت في مختبرات كلية الهندسة المتطورة في الجامعة.

تطبيقات متنوعة

وقال الدكتور شريف يحيى من قسم الهندسة المدنية في الجامعة الأميركية: «تم استخدام الخرسانة الكهربائية لمجموعة متنوعة من التطبيقات حول العالم، ولكن هذا هو أول مبنى مسبق الصب من نوعه يستخدم هذه التكنولوجيا للحماية، وهذا يعني أن المبنى محصن من أي آثار لنبضات الطاقة، والتي قد تؤدي إلى تلف المعدات الإلكترونية، ويضمن هيكل البناء حجب الإشارات بشكل كامل، فلا تدخل ولا تخرد أي إشارات إلى المبنى»، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا الابتكارية تحمل إمكانات لحماية المرافق الحيوية، مثل مراكز البيانات ومحطات الطاقة والمراكز الأمنية.

وأضاف: ستكون النتيجة المتوقعة للمشروع هي إنشاء مواد خرسانية جديدة ستساعد في نمو البناء وتساهم في حماية للشبكات الكهربائية والمولدات والمباني ذات المعدات والمعلومات الحساسة (قواعد البيانات)، بالإضافة إلى ذلك، سيضمن التعاون مع منتجي الخرسانة الجاهزة والخرسانة نقل المعرفة إلى الصناعة البناء، ومن أهم مزايا الخرسانة، حماية ضد الكهرومغناطيسية من دون الحاجة إلى أي إضافات خاصة، وتحسين الخصائص الميكانيكية، وتوفير تكلفة أقل نسبياً، مقارنة بتقنيات التحصين الأخرى، ويمكن إنتاجها كوحدات مسبقة الصب.

دعم كبير

ومن جهته، قال الدكتور ناصر قدومي من قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة في الجامعة الأميركية: «لقد حصلنا على دعم كبير من الجامعة الأميركية في الشارقة ومكتبها للبحوث والدراسات العليا من خلال عدة منح بحث تمنح للأعضاء الهيئة التدريسية، فضلاً عن مساعدتنا في عملية التقديم لبراءة الاختراع في مكتب البراءات والعلامات التجارية الأميركي، كما حصلنا على دعم كبير من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الذي قدم لنا التمويل وأرضه للبناء، وساعدنا في تشكيل لجنة استشارية للمشروع. كما لعبت شركة أليك ALEC للمقاولات الهندسية، التي تشرف حالياً على تشييد المبنى، دوراً محورياً في تطويره».

وأضاف: أثبت المزيج الذي تم الحصول عليه أنه فعال للغاية في حماية الهياكل من الإشعاع الكهرومغناطيسي والنبضات، وبذات الوقت يتمتع بخصائص ميكانيكية مميزة. وقد حفز هذا الفريق أيضاً على دراسة جدوى استخدام هذا المزيج لإنتاج وحدات خرسانية مسبقة الصب موصلة للكهرباء. سيتم استخدام هذه الوحدات مسبقة الصب وتقييمها لبناء مرافق محمية، كما سيتم تطوير إرشادات التصميم والبناء للمشاريع المستقبلية والتنفيذ.

سبل التعاون

ومن المقرر أن يقوم الباحثون في المستقبل باستكشاف سبل التعاون مع شركاء الصناعة، لتوسيع نطاق أعمالهم لتطبيقه على نطاق أوسع، حيث كانت إحدى النتائج الرئيسة للمشروع إنشاء مواد خرسانية جديدة تساعد في نمو صناعة البناء والمساهمة في حماية شبكات الكهرباء والمولدات والمباني التي تحتوي على معدات ومعلومات حساسة من النبضات الكهرومغناطيسية (EMP)، فضلاً عن التعاون مع منتجي الخرسانة الجاهزة ونقل المعرفة إلى صناعة البناء والتشييد.

وتعد الخرسانة الكهربائية الموصلة مفهوماً رائعاً لن يجعل مبانينا آمنة فحسب، بل سيساعد أيضاً في تقليل انبعاثات الكربون، وهو ناتج قوي لصناعة البناء والتشييد.