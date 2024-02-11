مديرة صندوق النقد الدولي: الإمارات الأكثر جهوزية للذكاء الاصطناعي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكدت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، على أهمية الثورة التكنولوجية المقبلة، والتي بوسعها دفع الإنتاجية والنمو العالمي وزيادة الدخل حول العالم، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المركز الأول في مؤشر الاقتصادات الأكثر استعداداً للذكاء الاصطناعي، التابع لصندوق النقد الدولي.

وفي كلمتها خلال منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، والتي حملت عنوان «زرع بذور التحول المالي في العالم العربي»، دعت جورجييفا إلى استلهام روح المرونة والصمود في مواجهة التحديات خلال رحلة تصميم سياسات التحول المالي، من شجرة الغاف الإماراتية والتي تعتبر مثالاً في القدرة على تحمل الصدمات ومواصلة النمو.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي في كلمتها إلى أنه رغم أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، إلا أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة عالية خلال العام 2023، ومع توقعات انخفاض معدل التضخم العالمي بشكل مطرد العام الحالي، فإن الاقتصاد العالمي يتهيأ لهبوط ناعم خلال العام 2024.

وأوضحت أن على الرغم من تجاوز النمو التوقعات في العام الماضي، وتوقع أن يبلغ النمو العالمي هذا العام 3.1%، إلا أنه لم يمكننا القول إننا نجحنا في استعادة المسار، فآفاق النمو في المدى المتوسط لا تزال ضعيفة عند حوالي 3% وهي أقل من المتوسط التاريخ البالغ 3.8%.

الإمارات الأفضل جهوزية

وأوضحت أنه وفقاً لتحليلات أجراها صندوق النقد الدولي، فإن ما يقرب من 40% من الوظائف ستكون عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة وسيختفي بعضها تماماً، وهذا يشبه التسونامي الذي يضرب أسواق العمل، لكن في المقابل فإن البلدان التي استعدت مبكراً لاستيعاب تأثيرات الذكاء الاصطناعي، ستكون الأكثر استفادة من الفرص التي يولدها هذا المجال، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد من الدول الأكثر جهوزية في للذكاء الاصطناعي من ناحية البنية التحتية الرقمية وإتاحة الوصول إليها للجميع وتنمية المهارات للاندماج في عالم الذكاء الاصطناعي، بينما يمكن للبلدان التي تفتقر إلى البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة لتسخير هذه التكنولوجيا أن تتخلف أكثر عن الركب.

ودعت إلى ضرورة التوسع في الاستثمارات اللازمة للاستعداد للذكاء الاصطناعي، مثل تحسين مهارات العمال وتحسين الوصول إلى الإنترنت في البلدان المنخفضة الدخل، أو خطوات مثل تطوير استراتيجية وطنية ولوائح واضحة للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن استعدادات دولة الإمارات المبكرة في هذا المجال وضعتها الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر الاقتصادات الأكثر استعداد الذكاء الاصطناعي التابع لصندوق النقد الدولي.

وقالت مديرة الصندوق الدولي: «من المهم للغاية بالنسبة لدول العالم إنشاء شبكات حماية اجتماعية شاملة، وتقديم برامج لإعادة تدريب العمالة المعرضة لخطر» فقد وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي. وأضافت: «عندما نفعل ذلك، يمكننا أن نجعل التحول إلى الذكاء الاصطناعي أكثر احتواء وحماية لسبل العيش، مع الحد من عدم المساواة».

2.9 % نمو اقتصاد الشرق الأوسط

وبالانتقال إلى الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشارت جورجيفا، إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 2.9% هذا العام، وهو أعلى من العام الماضي، لكنه لا يزال أقل من توقعاتنا لشهر أكتوبر. وقالت إن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى التخفيضات القصيرة الأجل في إنتاج النفط، والصراع بين غزة وإسرائيل، والسياسات النقدية المتشددة، فضلاً عن تباطؤ النمو غير النفطي في الدول المصدرة للنفط، لافتة إلى أن تراجع الطلب على النفط سيكون بمثابة رياح معاكسة متزايدة على المدى المتوسط، وفي المقابل فإن الدولة المستوردة للنفط تواجه تحديات ارتفاع مستويات الديون والاقتراض بشكل تاريخي، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي.

ارتفاع تكاليف الشحن

وأضافت أنه بالنظر إلى الاقتصادات المجاورة، فإن الصراع يؤثر على السياحة، التي تعتبر شريان الحياة بالنسبة للكثيرين. ونحن نراقب عن كثب التأثيرات المالية، التي يمكن رؤيتها في مجالات مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والدفاع. وفي جميع أنحاء المنطقة وخارجها، يظهر التأثير من خلال ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض أحجام العبور في البحر الأحمر - حيث انخفضت بنسبة 50% تقريباً هذا العام وفقاً لبيانات PortWatch الخاصة بصندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن اتساع الصراع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي.

وأكدت أن العالم العربي قادر على زرع بذور مستقبل أفضل وأكثر استقراراً في هذه الظروف الصعبة، ويمكنه تلبية احتياجات إعادة الإعمار المقبلة، وتعزيز القدرة على الصمود، وخلق الفرص التي يطلبها عدد متزايد من السكان.

توسيع القدرات الضريبية

وأوضحت أنه بوسع البلدان أن تعمل على توسيع قدرتها الضريبية بالاستعانة بمؤسسات أقوى، وأطر أفضل تصميماً، وجمع إيرادات أكثر قوة، مشيرة إلى قيام العديد من البلدان بتحسين أنظمة ضريبة القيمة المضافة وانضمام 11 دولة عربية بالفعل إلى الاتفاقية العالمية للحد الأدنى من الضرائب على الشركات.

وأضافت:«يُعد التنويع بعيداً عن عائدات النفط والغاز أمراً أساسياً بالنسبة لمصدري النفط - حيث أصبح معدل ضريبة دخل الشركات في الإمارات العربية المتحدة البالغ 9 في المائة سارياً في العام الماضي، وبما أن ما يصل إلى 50% من عائدات الضرائب في المنطقة تأتي من الجمارك والضرائب غير المباشرة الأخرى، فقد قامت الأردن والمملكة العربية السعودية بتشجيع الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الصريح يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في المنطقة - أي ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين، وقد نجحت مصر والأردن والمغرب في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح الدعم اتسمت باتصالات عامة قوية، ومراحل مناسبة لزيادات الأسعار، ودعم نقدي موجه للفئات الأكثر احتياجاً.

وقالت إنه بينما تساعد الإيرادات الجديدة والإنفاق الأكثر كفاءة على النمو، فإنها تمنح الحكومات الحيز المالي اللازم للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات على المدى القصير، وعلى تنفيذ العقد الاجتماعي الجديد على المدى الطويل.

وقالت إن صندوق النقد الدولي وفر ما يقرب من 64 مليار دولار من السيولة والاحتياطيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بدء الجائحة، بما في ذلك 8 مليارات دولار في العام الماضي.

ثورة الذكاء الاصطناعي

شددت كريستالينا جورجييفا على أهمية الثورة التكنولوجية المقبلة، والتي بوسعها دفع الإنتاجية والنمو العالمي وزيادة الدخل حول العالم، وهو المجال الذي ستكون الدول الأكثر استفادة منه هي تلك الدول التي استعدت مبكراً له، وفي المقابل، حذرت أيضاً من أن هذه الثورة يمكن أن تؤدي إلى نزوح الوظائف وتعميق عدم المساواة الحالية.

اقتصاد غزة

وقالت إن النشاط الاقتصادي في غزة انخفض بنسبة 80 في المائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالعام السابق – وكذلك في الضفة الغربية، حيث بلغ الانخفاض 22%، مشيرة إلى أن التوقعات الأليمة للاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءاً مع استمرار الصراع، ولن يغيره جذرياً إلا السلام الدائم والحل السياسي.