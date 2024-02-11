إطلاق الحملة الرمضانية «شبابنا أمانة.. وزكاتنا حصانة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن كل من صندوق الزكاة وجامعة أبوظبي إطلاق الحملة السنوية المشتركة المتجددة «شبابنا أمانة، وزكاتنا حصانة» للعام الرابع عشر على التوالي لمساعدة الطلبة المواطنين والمقيمين، ورفع وتخفيف الأعباء المالية الدراسية عنهم.

وساهمت الشراكة منذ تأسيسها بجمع أكثر من 80 مليون درهم، وقدمت مساعدات مالية لحوالي 4.028 طالباً وطالبة. وتتطلع الحملة هذا العام إلى تقديم الدعم لحوالي 1000 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير استحقاق الزكاة، المعتمدة في صندوق الزكاة.

وقال محمد سليمان البلوشي، المكلف بأعمال أمين عام صندوق الزكاة: حققت حملة «شبابنا أمانة، زكاتنا حصانة» خلال السنوات 13 الماضية إسهامات كبيرة في دعم طلبة العلم المستحقين ترجمةً لجهود الصندوق وجامعة أبوظبي في دعم المنظومة الأكاديمية في الإمارات، وضمان توفر الفرص التعليمية المتميزة للشباب من خلال إحياء فريضة الزكاة وتحقيق أبهى صور التكافل الاجتماعي بين الأفراد والمؤسسات. وأضاف: «نتطلع هذا العام إلى مساعدة أكبر عدد من الطلبة المواطنين والمقيمين ممن يستوفون شروط الزكاة، حسب اللائحة المعتمدة بصندوق الزكاة طوال مدة دراستهم في جامعة أبوظبي بمبلغ تقديري يبلغ 60 ألف درهم لكل طالب للسنة الدراسية الواحدة، حيث قام صندوق الزكاة بالعديد من الإجراءات الرامية إلى تسهيل عملية تقديم التبرعات، وضمان وصولها إلى محتاجيها». من جانبه، أكد البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي اعتزاز الجامعة بهذه المبادرة المستدامة التي امتدت لما يزيد على 13 عاماً، كانت عبرها سنداً لآلاف الطلبة المتعففين الذين تمكنوا بفضلها من الالتحاق ببرامج البكالوريوس في مقرات الجامعة في أبوظبي والعين، وتخرج منهم كفاءات مؤهلة تسهم في مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة.