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رئيس الدولة يتلقى تعازي أمير قطر في شهداء الإمارات

رئيس الدولة يتلقى تعازي أمير قطر في شهداء الإمارات
12 فبراير 2024 00:38

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، قدم خلاله تعازيه ومواساته في استشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، خلال أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. 
كما عبر سمو أمير قطر، خلال الاتصال، عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الشهداء، داعياً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان.
 وأكد سموه تضامن دولة قطر ووقوفها إلى جانب الإمارات في هذا المصاب. 
من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لما أبداه من مشاعر تجاه شهداء الواجب.

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