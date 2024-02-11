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علوم الدار

مسؤول مغربي: ضرورة تنويع الخدمات المقدمة للشباب العربي

محمد أوزيان
12 فبراير 2024 01:49

دبي (وام)

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دعا محمد أوزيان مدير التعاون والتواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية، إلى استثمار مخرجات النسخة الثالثة للاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي انعقد اليوم في دبي من خلال الإجابة عن التساؤلات التي طرحت حول «كيف تكون عربياً؟»، والتي تأتي عن طريق إيجاد وسائل عمل لتنويع الخدمات والعروض المقدمة للشباب العربي.
ونوه المسؤول المغربي، خلال مشاركته في «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، الذي انطلق ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، إلى ضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للشباب بالمنطقة العربية، فضلاً عن تعزيز الروافد المؤسسية لجامعة الدول العربية لخدمة شباب الدول العربية، رغم اختلاف متطلبات هؤلاء الشباب سواء في منطقة الخليج العربي أو المغرب العربي أو الأفريقي.

القمة العالمية للحكومات
الإمارات
المغرب
دبي
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