الإثنين 12 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مركز الشباب العربي يطلق «روّاد الشباب العربي»

خلال إطلاق النسخة الثانية من المبارة (من المصدر)
12 فبراير 2024 01:49

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ومحمد بن راشد يرحبان بضيوف الإمارات المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2024
محمد بن راشد: تنسيق الرؤى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، أطلق مركز الشباب العربي، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من الاجتماع العربي للقيادات الشابة الذي ينظمه المركز ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، النسخة الثالثة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، وأعلن فتح باب التسجيل للشباب العربي الراغبين بالمشاركة في المبادرة التي تحتفي بشباب وشابات الدول العربية الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 35 عاماً، وممن حققوا إنجازات تعكس صورة مشرفة لشباب العالم العربي الفاعل الذي يشارك في عملية بناء وتنمية المجتمعات العربية في مختلف المجالات.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز مشاركة رواد الشباب العربي في ملتقى محفز ومُلهم يهدف إلى تشجيعهم على تبادل الأفكار وطرح الأسئلة الصعبة، وخلق بيئة مُلهمة لأفكار إبداعية، والعمل على تحقيقها في سبيل حل عدد من أبرز القضايا الملحة التي تواجهها الحكومات في العالم العربي اليوم.
واستعرض المركز، خلال الاجتماع، المسارات الرئيسية الستة للمبادرة التي تركز عليها هذا العام، ومن أهمها المسار المستحدث «الخدمة المجتمعية» الذي يستهدف الرواد من الشباب العربي ممن لديهم قصة نجاح في مجالات خدمة المجتمع والعمل الإنساني، أو يمتلكون تجارب قيادية ملهمة في مختلف مجالات التنمية والتمكين والريادة، إلى جانب مسار البحث العلمي والهندسة والتكنولوجيا والابتكار والإعلام وريادة الأعمال، ومسار الطب والعلوم الصحية.
الخدمة المجتمعية
يأتي استحداث مسار الخدمة المجتمعية، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات الداعمة للمبادرات التطوعية والخدمة المجتمعية والساعية إلى تنمية المجتمع في المجالات كافة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، وانطلاقاً من رؤية المركز الهادفة إلى عرض تجارب واقعية ناجحة للشباب العربي في خدمة قضايا المجتمع المختلفة، وإبراز النشاطات القائمة على فكرة التطوع والمشاركة والتعاون والشفافية والالتزام، وتقوية قيم التواصل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية، واكتشاف القدرات والطاقات التي يمتلكها الشباب العربي، والعمل على استغلالها بتفعيل أدوارهم لخدمة المجتمعات العربية، ومحاولة إكسابهم المعارف والمهارات الحياتية المختلفة.
حضر الإطلاق عدد من أعضاء النسخة الثانية من رواد الشباب العربي من مختلف الدول العربية، وهم من: سلطنة عُمان، وفلسطين، وتونس، والمغرب، والبحرين، والسعودية، ومصر، والأردن، وسوريا، والإمارات، ممن أسهموا بإحداث تأثير إيجابي، وكان لهم إنجازات مؤثرة وفاعلة على مجتمعاتهم.

مركز الشباب العربي
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
دبي
ذياب بن محمد بن زايد
آخر الأخبار
حالة الطقس المتوقعة على الدولة
علوم الدار
حالة الطقس المتوقعة على الدولة
اليوم 09:30
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
اليوم 08:53
تراجع أسعار النفط
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 08:26
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 08:05
هطول أمطار الخير على أبوظبي
علوم الدار
هطول أمطار الخير على أبوظبي
اليوم 08:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©