الإثنين 12 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بلدية الشارقة» تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية

فرق البلدية تتعامل مع تجمعات المياه (من المصدر)
12 فبراير 2024 01:49

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
أمطار غزيرة تعم إمارات الدولة
10 ملايين وجبة وزعتها «الشارقة الخيرية» على الصائمين

أكدت بلدية مدينة الشارقة، أن فرق العمل على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة حالياً حيث وفرت البلدية أكثر من 175 صهريجاً و120 محطة ضخ في مختلف المناطق والطرق الرئيسية لسحب تجمعات مياه الأمطار.
وأفاد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام البلدية رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية باشرت التعامل مع الحالة الجوية من الصباح الباكر ورفعت من درجة استعدادها لتطورات المنخفض الجوي، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية انطلاقاً من حرصها على تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأشار الطنيجي إلى أن البلدية تعمل حالياً على بذل أقصى الجهود وتوفير كافة الاحتياجات والمعدات لفرق العمل في الميدان استعداداً لتطور الحالة الجوية المتوقعة، كما رفع مركز الاتصال من استعداده لاستقبال ملاحظات واستفسارات وبلاغات الجمهور.
وفي سياق متصل أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إغلاق كافة الحدائق في المدينة نظراً للحالة الجوية السائدة وغير المستقرة انطلاقاً من حرصها على سلامة الجمهور، وأكدت أنه ستتم إعادة فتح الحدائق فور انتهاء الحالة الجوية.

الشارقة
بلدية الشارقة
الأحوال الجوية
آخر الأخبار
حالة الطقس المتوقعة على الدولة
علوم الدار
حالة الطقس المتوقعة على الدولة
اليوم 09:30
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
اليوم 08:53
تراجع أسعار النفط
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 08:26
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 08:05
هطول أمطار الخير على أبوظبي
علوم الدار
هطول أمطار الخير على أبوظبي
اليوم 08:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©