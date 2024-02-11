«بلدية الشارقة» تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية

الشارقة (وام)

أكدت بلدية مدينة الشارقة، أن فرق العمل على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة حالياً حيث وفرت البلدية أكثر من 175 صهريجاً و120 محطة ضخ في مختلف المناطق والطرق الرئيسية لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وأفاد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام البلدية رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية باشرت التعامل مع الحالة الجوية من الصباح الباكر ورفعت من درجة استعدادها لتطورات المنخفض الجوي، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية انطلاقاً من حرصها على تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار الطنيجي إلى أن البلدية تعمل حالياً على بذل أقصى الجهود وتوفير كافة الاحتياجات والمعدات لفرق العمل في الميدان استعداداً لتطور الحالة الجوية المتوقعة، كما رفع مركز الاتصال من استعداده لاستقبال ملاحظات واستفسارات وبلاغات الجمهور.

وفي سياق متصل أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إغلاق كافة الحدائق في المدينة نظراً للحالة الجوية السائدة وغير المستقرة انطلاقاً من حرصها على سلامة الجمهور، وأكدت أنه ستتم إعادة فتح الحدائق فور انتهاء الحالة الجوية.