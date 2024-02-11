دائرة الخدمات في رأس الخيمة توفر 70 صهريجاً و30 محطة للتعامل مع مياه الأمطار

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهدت إمارة رأس الخيمة سقوط أمطار متفاوتة الغزارة في مختلف المناطق، مما أدى إلى تراكم المياه في بعض الطرق والشوارع، وفي عدد من الأحياء السكنية والتي تعاملت معها دائرة الخدمات العامة في الإمارة بشكل منتظم وسهل.

وأكدت دائرة الخدمات العامة أن فرق العمل على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، حيث وفرت الدائرة أكثر من(70) صهريجاً و(30) محطة ضخ في مختلف المناطق والطرق الرئيسية لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وأفاد المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة، بأن الدائرة باشرت في التعامل مع الحالة الجوية من الصباح الباكر، ورفعت من درجة استعدادها لتطورات المنخفض الجوي، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية، انطلاقاً من حرصها على تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار العلي إلى أن الدائرة تعمل حالياً على بذل أقصى الجهود، وتوفير الاحتياجات والمعدات كافة لفرق العمل في الميدان استعداداً لتطور الحالة الجوية المتوقعة، كما رفع مركز الاتصال من استعداده لاستقبال ملاحظات واستفسارات وبلاغات الجمهور.

ولفت العلي إلى أن الدائرة رفعت ومنذ أيام درجة استعداداتها لاستقبال الأمطار المتوقعة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة والمواكبة للحالة الجوية القادمة من خلال وضع آلية للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، استمراراً لدورها في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، واستكمالاً لخطتها الاستراتيجية الرامية لضمان راحة وسلامة الجمهور وسعادتهم.

وفي النطاق نفسه، سجل المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة على الدولة صباح أمس في جبل جيس والتي بلغت 6.5 درجة مئوية، كما شهد عدد من مناطق الدولة أمطاراً مختلفة الشدة.