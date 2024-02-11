أمطار غزيرة تعم إمارات الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أدى امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا تشهده الدولة أمس إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، واضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان، إذ تعمق المنخفض الجوي أمس ويتوقع استمرار تعمقه اليوم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس غير مستقر وغائم جزئي إلى غائم يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة - يصاحبها الرعد والبرق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غرباً.

وحركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وسرعتها من تصل إلى 70 كم/س البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وساد أمس طقس غائم جزئي على معظم الأرجاء وتزداد كميات السحب تدريجياً يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة - مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غرباً، وحركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

إلى ذلك وبناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون اليوم عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

كما قررت الجهات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تحويل الدراسة «عن بُعد» في المدارس الحكومية والخاصة؛ نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة، وحفاظاً على سلامة الهيئتين الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة.

خريطة الأمطار

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد: توزعت خريطة الأمطار بين الغزيرة مع برق ورعد، وغزيرة، ومتوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة وخفيفة إلى متوسطة. وتفصيلاً هطلت أمطار غزيرة مع برق ورعد على سبخة مطي، وحرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة)، بينما هطلت أمطار غزيرة على مخيرز، ومدينة زايد (منطقة الظفرة)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد على بدع المطاوعة (منطقة الظفرة)

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على بدع دعفس، حبشان، مزيرعة، بو حصا، ام ليله (منطقة الظفرة)، وهطلت أمطار متوسطة على قرين العيش (منطقة الظفرة)، الرويس (منطقة الظفرة)، وعلى شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي، طريف، المرفأ (أبو الأبيض– الرويس) وعلى دبا الفجيرة، ومناطق متفرقة من مدينة العين.

بينما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على كل من غياثي، وعصب (منطقة الظفرة)، وعلى طريق الشيخ محمد بن زايد، الخوانيج ومطار دبي الدولي والراشدية، (دبي)، وفي الخزنة، سويحان بـ(العين)، وكلباء، ضاحية واسط (الشارقة)، ومدينة محمد بن زايد (أبوظبي)

وكانت أمطار خفيفة على السلع، الشويهات، الحمرا، مزيرعة، الغويفات (منطقة الظفرة)، وعلى جزيرة دلما، والطويلة، شخبوط، مصفح (أبوظبي) الخزامية الممزر بـ (الشارقة)، وعلى مشيرف (عجمان)، وعلى بالباهية، الختم، الرحبة، غنتوت، مطار زايد الدولي، وبالوثبة (أبوظبي)، خورفكان، مطار الشارقة الدولي، البطائح (الشارقة)، غليلة، خور خوير، الرمس (رأس الخيمة)، وعلى جزيرة أبوظبي، جزيرة صير بني ياس، السلمة (أم القيوين)، حتا، والقوز، أم سقيم، جبل علي (دبي).

المرتفع الجوي السيبيري

كشف تقرير السمات المناخية، لشهر فبراير الجاري الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة الخليج العربي تبقى تحت تأثير المنخفض المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف، خاصة في النصف الثاني منه على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير الماضي.

قائد الدفاع المدني يطمئن على الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية

تفقد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، عدداً من المراكز التابعة، وذلك ضمن زيارة ميدانية للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادات الكوادر العاملة فيها للتعامل مع أي طارئ قد ينشأ نتيجة الحالة الجوية السائدة في الدولة، وشملت الزيارة إدارات الدفاع المدني بعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة.