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علوم الدار

مجلس حكماء المسلمين يستنكر بشدة العمل الإرهابي الجبان

مجلس حكماء المسلمين يستنكر بشدة العمل الإرهابي الجبان
12 فبراير 2024 01:48

أبوظبي (وام)

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أعرب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في استشهاد أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.
ونعى المجلس شهداء الواجب، متقدماً بالتعازي لأهاليهم وأسرهم، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.
ودان المجلس واستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، مجدداً رفضه القاطع للأعمال الإرهابية كافة، والتي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي السمحة وجميع الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية.

مجلس حكماء المسلمين
الإمارات
شهداء الوطن
الأزهر الشريف
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