البرلمان العربي: الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام

القاهرة (وام)

أعرب معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً.

وأدان العسومي - في بيان أصدره أمس - الأعمال الإرهابية التي تطال الأبرياء، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة حشد الجهود من أجل القضاء على الإرهاب في الصومال واجتثاثه من جذوره.

وعبر العسومي عن تقديره للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الإماراتية وقوة دفاع البحرين من تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب.

وأكد العسومي وقوف البرلمان العربي وتضامنه التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في هذا المصاب الأليم، مقدماً أحر التعازي لأهالي الشهداء وذويهم، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.