«حمدان بن محمد الذكية» تحصل على شهادتي «الآيزو» و«بي سي»

دبي (الاتحاد)

عززت جامعة حمدان بن محمد الذكية منظومتها للجودة الشاملة الهادفة إلى تحقيق التوافق بين أنظمتها التشغيلية عبر جميع مجالات عملها وخدماتها، بما يلبي أرقى معايير الجودة العالمية. وتسلمت الجامعة شهادتي «الآيزو 27001» لأنظمة إدارة أمن المعلومات (آي. إس. إم. إس.) و«بي سي 22301» لإدارة استمرارية الأعمال (بي. سي. إم.) لتجديد الاعتماد الدولي لنظاميها في إدارة أمن المعلومات واستمرارية الأعمال. ويُضاف ذلك إلى سلسلة إنجازاتها في مجال تقنية المعلومات والتميز الحكومي، ويعكس ريادتها في مجالات الابتكار والتطوير، وسعيها الدائم والمستمر للارتقاء بخدماتها.

وقال البروفيسور نبيل بيضون، رئيس الجامعة بالإنابة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: «حرصنا في الجامعة على تأكيد التزامنا بتجديد شهادتي (الآيزو 27001) و(بي سي 22301)، ويجسّد ذلك مدى تميّز الجامعة والتزامها بأنظمة تكنولوجية وكفاءات بشرية قادرة على ضمان استمرارية تقديم خدماتها وفقاً لأعلى مستويات الجودة والأمان. كما يعكس هذا الإنجاز القدرات الاستثنائية للجامعة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بما يضمن المرونة واستمرارية الأعمال والتعافي الفعال من أيّ أحداث غير متوقعة. وتكمن أهمية هاتين الشهادتين في دورهما الجوهري لضمان جاهزية الجامعة في مواجهة المخاطر وتقليل تأثيرها على الخدمات الحيوية التي تقدّمها. وينبع هذا الحرص لدى الجامعة من إصرارها على تطبيق أعلى مستويات الأمن والامتثال القانوني والمرونة في جميع النشاطات الأكاديمية، نحو تعزيز مكانة الجامعة بوصفها مؤسسة تعليمية تُركّز على الجودة والتميّز في جميع جوانب العمل الأكاديمي».

ويُعدّ هذا الإنجاز علامةً فارقةً في مساعي الجامعة الذكية لتحقيق التميّز، الأمر الذي يُؤكّد على إرثٍ من الالتزام الراسخ بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال، ولا سيّما أن الجامعة كانت قد حصلت على شهادتي «بي سي 22301» و«الآيزو 27001» عامي 2017 و2009 على التوالي، ما يُعدّ خير دليل على تفانيها الدائم. ولذا يجسّد تجديد منحها هاتين الشهادتين لعام 2024 امتثال الجامعة لأعلى المعايير، ويؤكد تطوّرها الحيوي ومرونتها في هذه المجالات المحورية. وتهدف الجامعة إلى الالتزام بالسلامة التشغيلية، وحماية أصول المعلومات لا من خلال العمل على تلبية المعايير الصارمة التي تحددها هاتان الشهادتان فحسب، بل أيضاً عبر السعي الدائم لتخطّيها.