10 ملايين وجبة وزعتها «الشارقة الخيرية» على الصائمين

الشارقة (الاتحاد)

بلغ إجمالي وجبات مشروع إفطار صائم التي وزعتها جمعية الشارقة الخيرية خلال الحملات الرمضانية، منذ 2013 وحتى 2023، نحو 10.1 مليون وجبة تم توزيعها بمواقع الإفطار داخل وخارج الدولة، حيث تضمنت توزيع ما يقارب 8 ملايين وجبة ضمن مشروع الإفطار داخل الدولة، إلى جانب 2.1 مليون وجبة تم توزيعها في عدد من البلدان بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وسفارات الدولة في عواصم البلدان المستفيدة وتحت إشراف مكاتب الجمعية في الدول التي تغطيها المشاريع.

تفصيلاً، قال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي إن مشروع إفطار صائم يمثل أحد المشاريع الرئيسة للحملة الرمضانية، لما له من قيمة جليلة، وقد رغّبت الشريعة الإسلامية في إطعام الطعام من خلال تفطير الصائمين، وأقرنت ثواب من يفطر صائماً بأجر الصائم نفسه، وهي دعوة جليلة للتعاون على توفير الوجبات خلال أيام شهر رمضان المبارك للفقراء وذوي الدخل المحدود، حيث يعكس ذلك ترابط أفراد المجتمع وتكاتفهم، وتتجسد بينهم مبادئ التكافل الاجتماعي.

وأكد أن الجمعية قد عززت قدراتها على ديمومة العطاء والتوسع في المشاريع الخيرية التي تتبنى إطلاقها، وأوجدت نفسها في مقدمة الجهات الخيرية التي تعمل على تنفيذ مشاريع إطعام الطعام بين الأفراد في البلدان التي تشملها مشاريع الجمعية في الخارج، والتي يأتي تنفيذها من خلال قطاع المشاريع وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وسفارات الدولة في عواصم البلدان التي تغطيها أعمال الجمعية.

وأضاف: إن توزيع هذا العدد الضخم من الوجبات بشكل متواصل خلال أيام شهر رمضان المبارك هو تأكيد على نجاح المشروع وقيمته في استدامة العطاء، وحرص المتبرعين على المشاركة في تنفيذ المشروع يدفع الجمعية إلى رفع مخصصاتها من وجبات الإفطار عاماً تلو الآخر، وكذلك زيادة مواقع الإفطار التي تغطي كل مناطق الإمارة، وفي الوقت نفسه زيادة أعداد البلدان المشمولة بمشروع إفطار الصائمين.