هطول أمطار الخير على أبوظبي

هطلت أمطار اليوم على مناطق العاصمة أبوظبي.

أمطار غزيرة مع برق ورعد وبرد

وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة مع برق ورعد وبرد على مدينة محمد بن زايد، الوثبة، مدينة شخبوط، الشوامخ، بني ياس بأبوظبي، وعلى المرفأ بمنطقة الظفرة، وأمطار غزيرة على سويحان، العامرة بالعين، ومدينة خليفة، ومصفح بأبوظبي، ومناطق متفرقة من مدينة العين، بينما هطلت أمطار «غزيرة مع برق ورعد» على سبخة مطي، وحرس حدود الجزيرة بمنطقة الظفرة، وجزيرة أبوظبي، وجزيرة دلما.





وأدى امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا تشهده الدولة أمس إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، واضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان، إذ تعمق المنخفض الجوي أمس ويتوقع استمرار تعمقه اليوم.