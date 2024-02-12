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تنبيه مهم من شرطة أبوظبي

تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
12 فبراير 2024 08:05

تهيب مديرية المرور والدوريات الآمنية بشرطة أبوظبي السائقين توخي الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والابتعاد عن أماكن تجمع المياه والأودية وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظًا على سلامة الجميع والالتزام بالقيادة الأمنة وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الامطار والتقلبات الجوية.

وحثت على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.

ودعت السائقين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة خلال قيادة المركبة خصوصاً أثناء هطول الأمطار محذرة من خطورة القيادة بطيش وتهور ولامبالاة والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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