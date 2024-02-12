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علوم الدار

مكتوم بن محمد: في القمة العالمية للحكومات يلتقي أهمّ القادة وألمع العقول في الإمارات لاستشراف المستقبل

مكتوم بن محمد
12 فبراير 2024 09:39

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية،أن القمة العالمية للحكومات، تجمع حكومات العالم وأهمّ القادة وألمع العقول في الإمارات لاستشراف المستقبل، ورصد المتغيرات، وتحسين جودة حياة الشعوب، وصناعة الغد الذي نطمح إليه.

وقال سموه في حسابه بمنصة إكس:"تنطلق اليوم القمة العالمية للحكومات حيث تلتقي حكومات العالم وأهمّ القادة وألمع العقول في الإمارات لاستشراف المستقبل، ورصد المتغيرات، وتحسين جودة حياة الشعوب، وصناعة الغد الذي نطمح إليه. القمة العالمية للحكومات أصبحت اليوم المنصة التي يتطلّع لها العالم لقياس نبضه ومعرفة اتجاهاته وصناعة غدٍ أفضل للأجيال القادمة، في دبي تجمع القمة العالمية للحكومات دول العالم وتشكّل مستقبل شعوبه".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مكتوم بن محمد
القمة العالمية للحكومات
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