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2000 درهم و23 نقطة لمخالفات أثناء الحالة الجوية غير المستقرة

2000 درهم و23 نقطة لمخالفات أثناء الحالة الجوية غير المستقرة
12 فبراير 2024 10:52

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) - حددت الجهات الشرطية 6 نصائح للقيادة الأمنة أثناء موسم الأمطار والتي تساهم في الحفاظ على سلامة كافة مستخدمي الطريق أثناء الحالة الجوية غير المستقرة وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة السير والمرور.
وتمثلت تلك النصائح في استخدام المصابيح بإضاءة منخفضة للتنبيه والتأكد من سلامة المكابح بعد عبور المياه والابتعاد عن أماكن الوديان أثناء سقوط الأمطار، والتأكد من سلامة مساحات الزجاج وتفقد ثبات الإطارات على الأرض أثناء هطول الأمطار والتقليل من السرعة لكي يزيد مقدار التحكم في المركبة، وأخيراً الالتزام بالمسار الصحيح والابتعاد عن حافة الطريق.
وحرصت الجهات الشرطية على نشر تلك التعليمات المتعلقة بالقيادة الأمنة أثناء سقوط الأمطار والتي تتطلب المزيد من الانتباه والحيطة وتوقع أخطاء الآخرين، بالإضافة إلى إجراءات السلامة الخاصة بالقيادة الآمنة التي تساهم في الحد من الحوادث المرورية.

مخالفات
وقامت الجهات الشرطية من نشر القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، التي تتمثل في التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة غرامة 1000درهم و6 نقاط.
دخول الأودية أثناء جريانها أياً كان مستوى خطورتها بالغرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، إعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور أو الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية غرامة 1000درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة 60 يوماً

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تعليمات
وحددت الجهات الشرطية عدداً من التنبيهات والتعليمات أثناء هطول الأمطار، منها إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار والابتعاد عن مواقع الأشجار تجنباً لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية وتجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية.
وعند القيادة يجب المحافظة على مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أماكن تجمعات المياه والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة وعند هطول الأمطار يجب البقاء في المنازل حفاظاً على سلامة الجميع
وأخيراً الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار.

تحذير
إلى جانب ذلك، قامت وزارة الداخلية من نشر رسالة تحذير إلى كافة الأجهزة المحمولة بعدة لغات لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، والتي تضمنت رسالة تنبيه جاء محتواها: أمطار غزيرة على بعض مناطق الدولة، يرجى تجنب أماكن الأودية، وتجمع المياه وجريان السيول، وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، وخفض السرعة والتزام تعليمات الجهات المختصة، تمنياتنا لكم بالسلامة.

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