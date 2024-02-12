«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 13 محامياً جديداً

وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات قيد 13 محام مواطن، في جدول المحامين المشتغلين، إلى جانب قبولها طلب قيد مندوب مكتب محام بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والذي اطلعت اللجنة خلاله على 3 شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنهم القرارات المناسبة، كما اطلعت على طلبات تجديد قيد لـ 10 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين، فيما اطلعت على طلبات لنقل القيد لجدول المحامين غير المشتغلين لـ4 محامين.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، القاضي بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، والقاضي عاصم السعدني، من محكمة استئناف أبوظبي، والمستشار محمد ضويهرالكثيري، من النيابة العامة، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، مقرراً اللجنة.