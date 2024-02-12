"ضمان" تُعيِّن خالد عتيق الظاهري رئيساً تنفيذياً

عيَّنت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، التابعة لمجموعة «بيورهيلث» خالد عتيق الظاهري رئيساً تنفيذياً لها.

وشغل الظاهري سابقاً منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، حيث يتمتع بخبرة تتجاوز العشرين عاماً في مجالات الرعاية الصحية، والأعمال والتمويل والإدارة. كما تولى الظاهري العديد من المناصب القيادية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي التجاري والمدير التنفيذي المالي في شركة "صحة"، والرئيس التنفيذي المالي لـ"مستشفى العين" التابعة لشركة "صحة"، والمدير التنفيذي بالإنابة لتمويل النظام الصحي في "دائرة الصحة - أبوظبي".

وقال خالد بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: "إن تعيين خالد الظاهري في هذا المنصب القيادي يعزز التزاماتنا تجاه الاستثمار في الكوادر الوطنية والكفاءات، وتمكينها من لعب أدوار حيوية في قطاع الرعاية الصحية بالدولة، حيث نجح الظاهري خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة في المرحلة الماضية، في توظيف خبرته الواسعة لتعزيز مكانة الشركة وقيادة فريق عمل متميز. وسنواصل مساعينا في التوسع وتحسين الخدمات وتقديم أفضل مستويات الجودة، بما يتماشى مع جهود "بيورهيلث" الرامية للارتقاء بمشهد الرعاية الصحية."

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «يعكس هذا التعيين التزام (بيورهيلث) باستقطاب أفضل الكفاءات القيادية الوطنية لتولّي مناصب إدارية عليا، فالظاهري يتمتَّع بتاريخ طويل من الخبرة في تطوير الأعمال ومرافق الرعاية الصحية الرائدة. ونحن على ثقة بأنه سيواصل أداء دور محوري وحيوي في قيادة مسيرة ضمان، لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، انسجاماً مع رؤية (بيورهيلث) التي تركِّز على تطوير علم إطالة العمر، وتوفير حياة أكثر صحة وسعادة لجميع شرائح المجتمع في دولة الإمارات».

وقال خالد عتيق الظاهري: «أفخر بالعمل مع أفضل المواهب في شركة (ضمان) ومجموعة (بيورهيلث)، وأثمِّن الدعم والثقة الكبيرة التي أَوْلتها لي الإدارة العليا ومجلس الإدارة. شركة ضمان تتمتَّع بسجل حافل من الإنجازات الرائدة التي أسهمت في تطوير قطاع التأمين الصحي في دولة الإمارات، وأتطلَّع إلى مواصلة الجهود الحثيثة مع فريق العمل في (ضمان)، والتركيز على تقديم مزيدٍ من الحلول المبتكرة التي تضمن توفير أعلى مستويات الجودة من خدمات الرعاية الصحية بسهولة وأسعار مناسبة، في إطار هدفنا المشترك المتمثّل في تطوير علم إطالة العمر، ما يعود بالنفع على جميع سكان دولة الإمارات».

وتواصل «ضمان» دورها المحوري في تطوير قطاع التأمين الصحي، بصفتها شركة رائدة في القطاع في دولة الإمارات والمنطقة، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 2.8 مليون شخص، وشبكة واسعة تضمُّ أكثر من 3,000 منشأة طبية. وتواصل الشركة نموَّها المستمر وتحسين خدماتها بفضل رؤيتها الاستراتيجية، ما يسهم في بناء مستقبل صحي ومستدام يرتكز على حلول ذكية مبتكرة تتيح لعملائها الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة.