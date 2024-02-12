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عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن خليفة البلوشي

عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن خليفة البلوشي
12 فبراير 2024 15:04

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب خليفة البلوشي الذي ارتقى شهيدا وزملاؤه أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

فقد قام سموه صباح اليوم بزيارة مجلس عزاء الشهيد البطل في مجلس الوطن بمنطقة الرقايب بعجمان وأعرب عن صادق عزائه ومواساته لذوي وأسرة الشهيد مؤكداً أن شهيد الوطن خليفة البلوشي سيظل اسمه محفوراً مع ثلة الشهداء الأبرار في سجل تاريخ دولتنا العزيزة التي لم ولن تتوانى أبدا عن مساندة و مساعدة الأشقاء والأصدقاء من أجل السلام والاستقرار وخدمة للعروبة والإسلام.
وعبر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لذوي الشهيد عن اعتزاز وفخر دولة الإمارات قيادة و حكومة و شعبا بأبنائها الشهداء الأبرار الذين قدموا صوراً عظيمة للتضحية والفداء والبذل. 
ودعا سموه البارىء عز وجل أن يتغمد الشهيد البلوشي وجميع شهداء الوطن برحمته وغفرانه وأن يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والأبرار.

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رافق سموه خلال أداء واجب العزاء الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان و عدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
عمار النعيمي
واجب العزاء
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