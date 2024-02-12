على هامش قمة الحكومات.. توقيع مذكرة تفاهم بين "الداخلية" وغرفة عجمان

وقعت وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم من شأنها تعزيز الشراكات الوطنية ضمن جهود متواصلة للارتقاء بالأداء المؤسسي.

وقع المذكرة على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي عن جانب وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة وعن غرفة تجارة وصناعة عجمان عبدالله محمد المويجعي رئيس مجلس الإدارة.

حضر توقيع مذكرة التفاهم الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة مريم خليفة النعيمي عضو مجلس الإدارة وسعادة سالم السويدي المدير العام، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان.. وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

تأتي هذه المذكرة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية وفي إطار تنفيذ توجيهات حكومة الإمارات وسعيها لتطوير منظومة العمل وفق عمل تكاملي وتنسيق مشترك بين المؤسسات الوطنية.

تقضي مذكرة التفاهم بتنسيق التعاون المشترك وأهمية نقل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات والتجارب المميزة والداعمة للارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي وتطوير منظومة العمل وبناء وتحفيز قدرات الموارد البشرية، إلى جانب عقد ورش عمل توعوية وتدريبية تساهم في تطوير وتحسين الأداء الوظيفي، وتبادل الزيارات وتنظيم الاجتماعات المشتركة لتحقيق غايات الطرفين.

وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية إن الوزارة حريصة بتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العمل التكاملي المشترك بصورة مستدامة تضمن جهودا متواصلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية الإمارات في تطوير الأداء المؤسسي وجودة الحياة للمجتمع.

وأضاف أن المذكرة تصب في صالح تعزيز العمل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية في سبيل استدامة التطوير والتحديث ومسيرة الريادة والتميز.

من جهته أكد عبدالله المويجعي أهمية مذكرة التفاهم ودورها في توطيد العلاقة القائمة بين الغرفة ووزارة الداخلية وبناء شراكة استراتيجية فعالة تعزز مسيرة التطور المؤسسي وتعمق الجهود التنموية للطرفين، مشيداً بالمستوى الريادي والاستثنائي لوزارة الداخلية والذي انعكس في جودة خدماتها وحصولها على مجموعة واسعة من الجوائز المحلية والعالمية المرموقة في مجال الأداء المؤسسي والتميز والابتكار.

وقال :"يأتي هذا التعاون في إطار حرص الغرفة على بناء شراكات قوية مع الجهات الحكومية الاتحادية، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة لأعضائنا من منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال وللمجتمع بشكل عام، لنؤكد التزامنا بتحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل".

وأوضح أن غرفة عجمان ستعمل بشكل دؤوب على تنفيذ نتائج ومخرجات هذه المذكرة بشكل فعّال لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لاقتصاد الإمارات عامة وإمارة عجمان بشكل خاص ودعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار.

