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رئيس الدولة: محمد المنصوري مسيرة عطاء في خدمة الوطن

رئيس الدولة خلال تقديمه التعازي لأسرة وذوي الشهيد محمد المنصوري بحضور محمد بن حمد بن طحنون
12 فبراير 2024 19:16

أبوظبي (وام)
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، واجب العزاء في شهيد الوطن، العقيد الركن محمد مبارك المنصوري من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، خلال أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الشهيد، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

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  • وأشاد سموه بمسيرة عطاء الشهيد محمد المنصوري في خدمة وطنه وشعبه والحفاظ على أمنه واستقراره. 

ورافق سموه، خلال زيارته مجلس العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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