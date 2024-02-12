منصور بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد محمد المنصوري

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واجب العزاء في الشهيد العقيد الركن محمد مبارك المنصوري من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من جنود الإمارات لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، خلال أداء مهامهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في أبوظبي، عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان، مشيداً سموه بما قدمه الشهيد خلال مسيرته الوطنية في خدمة وطنه وتفانيه وإخلاصه في الحفاظ على أمنه ومكتسباته.