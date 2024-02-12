ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء إلى ذوي شهيد الوطن محمد المنصوري

قدّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، اليوم، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب العقيد الركن محمد مبارك المنصوري الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة أبوظبي، عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتبادل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع ذوي الشهيد، مؤكداً أن أبناء الإمارات سيظلون مثالاً للتضحية والعطاء وحراساً للقيم الإنسانية النبيلة في كل بقاع الأرض مساهمين فاعلين في ترسيخ الأمن والسلام العالميين.



وقال إن الإمارات لا تنسى تضحيات أبنائها وبطولاتهم التي ستظل محفورة بأحرف من نور في وجدان الأمة وضميرها لتتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل.