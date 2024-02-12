الثلاثاء 13 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء إلى ذوي شهيد الوطن محمد المنصوري

ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء إلى ذوي شهيد الوطن محمد المنصوري
12 فبراير 2024 19:57

قدّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، اليوم، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب العقيد الركن محمد مبارك المنصوري الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: العمل من أجل السلام في المنطقة
حمدان بن زايد: شهداء الإمارات الأبرار سطروا أسمى المعاني وأروع الأمثلة
  • وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة أبوظبي، عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
  • وتبادل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع ذوي الشهيد، مؤكداً أن أبناء الإمارات سيظلون مثالاً للتضحية والعطاء وحراساً للقيم الإنسانية النبيلة في كل بقاع الأرض مساهمين فاعلين في ترسيخ الأمن والسلام العالميين.

وقال إن الإمارات لا تنسى تضحيات أبنائها وبطولاتهم التي ستظل محفورة بأحرف من نور في وجدان الأمة وضميرها لتتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
شهداء الوطن
شهيد الواجب
واجب العزاء
محمد المنصوري
آخر الأخبار
طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»
الرياضة
طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»
اليوم 14:40
«أدنيك» تضاعف مساهماتها الاقتصادية إلى 7.37 مليار درهم في 2023
اقتصاد
«أدنيك» تطلق النسخة الخامسة من برنامج «تنفيذ»
اليوم 14:38
تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
علوم الدار
تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
اليوم 14:37
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا
علوم الدار
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 14:25
أردا جولر.. عندما تعادل 20 مليون يورو 13 دقيقة
الرياضة
أردا جولر.. عندما تعادل 20 مليون يورو 13 دقيقة
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©