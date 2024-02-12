محمد بن راشد يؤكد أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي العالمي

دبي (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معالي ماتياس كورمان، أمين عام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وعلاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإسهامات المنظمة في دعم التنمية على المستوى الدولي.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بداية، اللقاء بمشاركة معالي ماتياس كورمان في أعمال القمة العالمية للحكومات، حيث شارك أمس في جلسة بعنوان «مواكبة التغيرات الاقتصادية.. رؤية عالمية لمستقبل متجدد».

وأشاد سموه بالدور الإيجابي الذي تقوم به المنظمة في تحفيز التقدم الاقتصادي وتنمية التجارة العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتشجيع السياسات الاقتصادية التي تدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العالم، مؤكداً سموه أهمية إيجاد المقومات الداعمة لتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي العالمي.

وحضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية، بحضور أكثر من 300 وزير.