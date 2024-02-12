انطلاق منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024 بدبي

دبي (الاتحاد)

انطلقت، أمس، في المدينة التدريبية بالروّية، منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024 بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO)،

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وتنظيم الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي.

وتستمر المُنافسات حتى يوم 14 فبراير الجاري بمشاركة 9 فرق، منها 7 من داخل الدولة و2 من خارج الدولة.

وشهد افتتاح فعاليات اليوم الأول، اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، واللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد خبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي.

وأكد اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، أنهم وبتوجيهات ومتابعة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تم التنظيم والإعداد لمنافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024، والهادفة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والجهود في مجال الإنقاذ، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة الفرق على مستوى الأداء الفردي والجماعي للعاملين في مجال الإنقاذ، خاصة مع طبيعة المهام التي تمثل تحديا بحد ذاتها للمُنقذ، نظراً لاختلاف كل منها وارتباطها بظروف وعوامل مصاحبة.

من جانبه، قال العميد خبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي: تنطلق اليوم فعاليات التحدي بمشاركة 9 فرق منها 7 من داخل الدولة و2 من خارج الدولة من المملكة العربية السعودية، ومن جمهورية سنغافورة، وتسعى شرطة دبي من خلال التحدي إلى الارتقاء بمستوى جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مستويات متقدمة، ونحن في شرطة دبي بفضل من الله وبدعم من القيادة نمتلك فريق إنقاذ احترافياً لديه من الممكنات والقدرات الفنية ما يجعله من أفضل فرق الإنقاذ كفاءة واقتدارًا في التعامل مع مختلف الظروف والأحوال الصعبة، وقد أثبتت فرقنا جدارتها وتميزها من خلال مشاركاتها في العديد من مهام الإنقاذ الصعبة داخل الدولة وفي بعض الدول الشقيقة.

وتابع العميد الفلاسي: يجمع التحدي نخبة من فرق مهام الإنقاذ، يخوضون منافسات وتحديات لسيناريوهات تحاكي الواقع الذي يتعرض لها المُنقذ والمُسعف، وأمامهم الميدان ليثبتوا مدى قدرتهم على التغلب على الصعوبات بشكل سريع واحترافي، وسيتم تقييم الفريق الفائز في كل سيناريو بناء على معايير عدة، أهمها الزمن القياسي لمهمة الإنقاذ.

وأكد العميد الفلاسي أن شرطة دبي حريصة على إقامة مثل هذه المُنافسات والتحديات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة فرق الإنقاذ، وأن تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ يحظى بمتابعة وإشراف من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي وجه بضرورة جعل التحدي منصة مثالية للاستفادة وتبادل الخبرات والممارسات في هذا المجال، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

7 سيناريوهات

وعن اليوم الأول من التحدي، قال العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ: شكّلت ظروف الطقس وسقوط الأمطار عوامل إضافية لرفع روح المُنافسة بين الفرق، ومحاكاة التعامل مع مهام الإنقاذ، فقد شهد اليوم الأول 7 سيناريوهات تحاكي حوادث معقدة جدًا، ما خلق أجواء تنافسية عززت إمكانية التعرف على الأساليب والمهارات والقدرات لمختلف الفرق المشاركة. وبين العقيد الحمادي، أن الفرق المشاركة في اليوم الأول هي فريقا الإنقاذ بشرطة دبي 1و 2، وفريق من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وفريق من هيئة الشارقة للدفاع المدني، وفريق من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وفريقان من القيادة العامة للدفاع المدني.