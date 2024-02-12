محمد الكويتي: الإمارات دولة «ذكية»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أمس، خلال كلمة له، مع انطلاق الدورة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ 2024، أن الإمارات دولة ذكية، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها في استقطاب أحدث ما توصلت إليه في مجال التقنيات الحديثة، مع مراعاة أن يكون هذا التحول الرقمي، وفقاً لإجراءات آمنة، لافتاً في الوقت نفسه بأن الدولة حريصة كل الحرص على أن يكون هذا التحول يتماشى مع المعايير والسياسات الرئيسية للامتثال. ولفت إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي أطلقت مشروع الحكومة الإلكتروني، ويمكن تلخيص رحلة التحول الرقمي في دولة الإمارات في عدد من المراحل تبدأ بمرحلة التأسيس، والتي رأينا فيها عمليات الثورة الصناعية، وكيف أن تلك المرحلة مرت بكثير من المراحل، بدءاً من الثورة الصناعية الخاصة بالآلات البخارية، ومن ثم الآلات الكهربائية، مروراً بأشباه الموصلات، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي.

ونوه بأن تسلسل التحول الرقمي، منذ تأسيس الدولة، كان التحديث والتطور دوماً، بحيث يأخذ في الاعتبار آخر المستجدات والتطورات ولا سيما التقنيات الرقمية، لافتاً في الوقت نفسه بأن المعرض يهدف إلى تمكين المجتمعات من خلال رفدها بالمعرفة اللازمة لتعزيز الممارسات الآمنة، والمساهمة في تحسين السلامة العامة للمجتمع، من خلال مبادرات التثقيف والمشاركة المتمحورة حول البحث والإنقاذ.