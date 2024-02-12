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علوم الدار

تعزيز الابتكار في العلوم الصحية بين جامعتي أبوظبي وبيروت العربية

منح الطلبة فرصة التقدم للحصول على فترة عمل تدريبي داخلي وبرامج تدريب مكثفة (أرشيفية)
13 فبراير 2024 02:30

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت جامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة بيروت العربية، وهي جامعة لبنانية خاصة، لتطوير مهارات الابتكار والبحث لدى الطلبة في مجال العلوم الصحية.
تهدف جامعة أبوظبي من خلال مذكرة التفاهم إلى إتاحة المجال أمام طلبة وأعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم الصحية للوصول إلى برامج عالية الجودة، تتعامل مع أحدث التحديات في دراسة العلوم الصحية وتُسهل الأنشطة المشتركة التي تعزز التعاون الإلكتروني في مجال البحث الأكاديمي.  كما ستتعاون الجامعة مع جامعة بيروت العربية لمنح الطلبة فرصة التقدم للحصول على فترة عمل تدريبي داخلي وبرامج تدريب مكثفة، بالإضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة وبرامج التدريب الخاصة.
وقع المذكرة البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي والبروفيسور وائل نبيل عبد السلام، رئيس جامعة بيروت العربية.

جامعة أبوظبي
العلوم الصحية
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