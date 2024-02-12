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علوم الدار

تعاون بحثي بين «تريندز» والجامعة الأميركية في الإمارات

محمد العلي وأسماء سلمان والحضور خلال التوقيع (من المصدر)
13 فبراير 2024 02:30

أبوظبي (الاتحاد) 

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وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات والجامعة الأميركية في الإمارات مذكرة تعاون بحثي مشترك، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي والمعرفة.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التطورات العالمية، والتحديات الإقليمية، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
من جانبها ذكرت الدكتورة أسماء سلمان، نائب رئيس الجامعة، التي وقعت الاتفاقية بحضور الدكتور نيل أوبرهولزر، مدير معهد ريادة بالجامعة، أن الجامعة سعيدة بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الذي يعد مؤسسة رائدة في مجال البحوث والدراسات الاستراتيجية في المنطقة.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الجامعة الأميركية
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