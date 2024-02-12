«نيويورك أبوظبي»: التسجيل في برنامج الأبحاث لـ«الزوار» 3 يونيو المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن فتح باب التسجيل في برنامج الأبحاث أمام الطلاب الجامعيين الزوار من جامعة نيويورك وشنغهاي ومختلف الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتيح البرنامج للطلاب فرصة المشاركة في المشاريع البحثية تحت إشراف الهيئة التدريسية في جامعة نيويورك أبوظبي، حيث يعد البرنامج منصة تتيح للطلاب الزوار المساهمة في مختلف المشاريع خلال الفترة من 3 يونيو إلى 25 يوليو 2024.

ويوفر البرنامج فرصة لنخبة من طلاب الجامعات المسجلين بدوام كامل والمتفوقين أكاديمياً وسلوكياً بالمساهمة في أبحاث مختلفة واكتساب الخبرة العملية في مواضيع مثل تغيّر المناخ وعلم النفس وأبحاث الشعاب المرجانية والأمن السيبراني وغيرها، مما يشكّل فرصة للعمل في تخصصاتهم تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية لجامعة نيويورك أبوظبي.

فرصة

قالت فرحانة غُها، مديرة برنامج الطلاب الزوّار والأبحاث في جامعة نيويورك أبوظبي: يعتبر البرنامج الصيفي لأبحاث الطلاب الجامعيين الزوار فرصةً رائعةً لتطوير مهاراتهم البحثية والمساهمة في مشاريع مهمة تحفّز الإبداع والابتكار، وتنتهي فترة قبول طلبات التسجيل في 29 فبراير الجاري.