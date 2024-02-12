الثلاثاء 13 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فتح باب التسجيل في «التعليم العالي» 2025-2024

تتيح الخدمة للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات التقدم بالطلب ضمن نظام التسجيل الوطني الموحد أو البعثات الخارجية على نفقة وزارة التربية (أرشيفية)
13 فبراير 2024 02:30

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد خليفة البلوشي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحّد للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025، وذلك لفئة واحدة هي طلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، بالإضافة إلى مدارس المنهاج الأميركي وغيرها من المناهج التي تمتد الدراسة فيها لـ 12 مرحلة، أو طلبة السنة الثالثة عشرة في المدارس التي تطبق المنهاج البريطاني، والمقيّدين في مدارسهم العام الجاري 2023-2024. 
وتتيح هذه الخدمة للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات التقدم بطلب التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحد أو البعثات الخارجية على نفقة وزارة التربية والتعليم، علماً أن البعثات الخارجية مخصصة للطلبة المواطنين فقط.
ومن ضمن البيانات المطلوبة للتقدّم بالطلب معلومات حول المدرسة الحالية أو المدارس السابقة التي درس فيها الطالب في الصفوف الدراسية العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر. وكذلك بيانات الحالة الصحية للطالب، بما في ذلك أي حالات مرضية مزمنة تحتاج عناية خاصة، أو كونه من فئة أصحاب الهمم. 
وبالنسبة لاختيار الجامعة، يتعين على الطالب اختيار خمس مؤسسات تعليمية بحدّ أقصى، وأن يوضح فيما إذا كان يرغب بالالتحاق ببعثة خارجية أم لا. كما يتوجب أن يتوافق التخصص المفضل للطالب مع مساره الدراسي أو المنهاج الذي يقوم بدراسته. فبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية يجب أن يتوافق التخصص مع المسار المتقدم، المسار العام، مسار النخبة، المسار التطبيقي، أما بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة فيجب أن يتوافق مع المناهج المتبعة. وستتم مراجعة الطلبات من قبل فريق إدارة التسجيل الطلابي في وزارة التربية والتعليم.
متطلبات
من اشتراطات التقدّم بطلب التسجيل في خدمة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي أن يكون المتقدم لا يزال مسجلاً في الصف الثاني عشر عند تقديم الطلب، وأن يفي المتقدم بكافة المتطلبات الأكاديمية للحصول على القبول النهائي في المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي الذي يرغب بالالتحاق به.

التعليم العالي
الإمارات
المدارس الحكومية
المدارس الخاصة
آخر الأخبار
طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»
الرياضة
طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»
اليوم 14:40
«أدنيك» تضاعف مساهماتها الاقتصادية إلى 7.37 مليار درهم في 2023
اقتصاد
«أدنيك» تطلق النسخة الخامسة من برنامج «تنفيذ»
اليوم 14:38
تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
علوم الدار
تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
اليوم 14:37
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا
علوم الدار
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 14:25
أردا جولر.. عندما تعادل 20 مليون يورو 13 دقيقة
الرياضة
أردا جولر.. عندما تعادل 20 مليون يورو 13 دقيقة
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©