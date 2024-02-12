فتح باب التسجيل في «التعليم العالي» 2025-2024

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحّد للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025، وذلك لفئة واحدة هي طلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، بالإضافة إلى مدارس المنهاج الأميركي وغيرها من المناهج التي تمتد الدراسة فيها لـ 12 مرحلة، أو طلبة السنة الثالثة عشرة في المدارس التي تطبق المنهاج البريطاني، والمقيّدين في مدارسهم العام الجاري 2023-2024.

وتتيح هذه الخدمة للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات التقدم بطلب التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحد أو البعثات الخارجية على نفقة وزارة التربية والتعليم، علماً أن البعثات الخارجية مخصصة للطلبة المواطنين فقط.

ومن ضمن البيانات المطلوبة للتقدّم بالطلب معلومات حول المدرسة الحالية أو المدارس السابقة التي درس فيها الطالب في الصفوف الدراسية العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر. وكذلك بيانات الحالة الصحية للطالب، بما في ذلك أي حالات مرضية مزمنة تحتاج عناية خاصة، أو كونه من فئة أصحاب الهمم.

وبالنسبة لاختيار الجامعة، يتعين على الطالب اختيار خمس مؤسسات تعليمية بحدّ أقصى، وأن يوضح فيما إذا كان يرغب بالالتحاق ببعثة خارجية أم لا. كما يتوجب أن يتوافق التخصص المفضل للطالب مع مساره الدراسي أو المنهاج الذي يقوم بدراسته. فبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية يجب أن يتوافق التخصص مع المسار المتقدم، المسار العام، مسار النخبة، المسار التطبيقي، أما بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة فيجب أن يتوافق مع المناهج المتبعة. وستتم مراجعة الطلبات من قبل فريق إدارة التسجيل الطلابي في وزارة التربية والتعليم.

متطلبات

من اشتراطات التقدّم بطلب التسجيل في خدمة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي أن يكون المتقدم لا يزال مسجلاً في الصف الثاني عشر عند تقديم الطلب، وأن يفي المتقدم بكافة المتطلبات الأكاديمية للحصول على القبول النهائي في المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي الذي يرغب بالالتحاق به.