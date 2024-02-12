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«شرطة دبي»: أتمتة خدمة شهادة «لمن يهمه الأمر»

«شرطة دبي»: أتمتة خدمة شهادة «لمن يهمه الأمر»
13 فبراير 2024 02:30

دبي (الاتحاد)

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أعلن العميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، أتمتة خدمة (شهادة لمن يهمه الأمر) على الموقع الرسمي لشرطة دبي، والخاصة بتضرر المركبات بسبب الكوارث الطبيعية، خاصة مع الظروف التي تشهدها الدولة نتيجة لتقلبات الأحوال الجوية، وهطول الأمطار الغزيرة.
وأوضح العميد القرقاوي أن الخدمة كانت متوفرة في السابق عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وتتطلب من المُتعامل التقديم عليها إلكترونياً، ومن ثم إحضار مركبته إلى أقرب مركز شرطة لفحصها والتأكد من الضرر، ومن ثم إصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) له إلكترونياً.
وأضاف «اليوم، وبعد أن أصبحت الخدمة مؤتمتة، لم يعد المُتعامل بحاجة إلى إحضار مركبته إلى مركز الشرطة، وما عليه سوى الدخول إلى موقع شرطة دبي الإلكتروني، والتقديم على خدمة باقة الشهادات، ثم اختيار خدمة شهادة (لمن يهمه الأمر)، ثم اختيار الكوارث الطبيعية، وإرفاق صورٍ لمركبته المُتضررة، وفي غضون يوم عمل، يحصل على شهادة (لمن يهمه الأمر)، وتبلغ قيمة الخدمة إلكترونياً 95 درهماً، ويُمكن للمتعاملين الحصول على المزيد من المعلومات عبر التواصل مع مركز الاتصال الرقم 901».

شرطة دبي
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