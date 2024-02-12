الإمارات تشارك في اجتماع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد رفيع المستوى برئاسة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، إلى جانب مسؤولين وقيادات حكومية من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المحلية الأخرى، بالاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية (COP14) المنعقد في سمرقند، أوزبكستان.

وينعقد الاجتماع الرابع عشر لأطراف الاتفاقية تحت شعار «الطبيعة لا تعرف حدوداً» لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الأنواع المهاجرة، وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهتها. ويتوافق شعار المؤتمر مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، ويتناول موضوعات تتعلق بالحفاظ على الموائل والتهديدات مثل الاستغلال المفرط وأزمة المناخ.

ووقعت هيئة البيئة – أبوظبي، على هامش الاجتماع، اتفاقية لتوسيع شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لتشمل استضافة ودعم أمانة معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي. وقد وقع على الاتفاقية د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، وإيمي فرانكيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة (CMS).

وخلال كلمة ألقتها في فعالية رفيعة المستوى أقيمت خلال مؤتمر الأطراف COP14، قالت الظاهري: «نحن نؤمن بأهمية بناء الشراكات وتعزيز التعاون المشترك، وتعتبر شراكتنا طويلة الأمد مع اتفاقية الأنواع المهاجرة للحفاظ على الطيور الجارحة وأبقار البحر بموجب مذكرتي تفاهم شهادة على ذلك».

وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمشارك ضمن وفد الدولة: «تلعب وزارة التغير المناخي والبيئة دوراً مهماً بالتعاون مع الجهات المعنية كافة في الإمارات على تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، فضلاً عن التزامنا بالحفاظ على الكائنات الحية المهاجرة لتعزيز التوازن البيولوجي في محيطنا الإقليمي وعلى مستوى العالم».