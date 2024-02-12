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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل وزيرة التعليم والبحث الإستونية وقنصل عام اليابان

حاكم رأس الخيمة لدى استقباله قنصل عام اليابان (وام)
13 فبراير 2024 02:30

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد، أمس، معالي الدكتورة كريستينا كالاس، وزيرة التعليم والبحث في جمهورية إستونيا، التي تزور البلاد حالياً.
ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمعالي الوزيرة، والوفد المرافق لها، وتبادل معها الأحاديث المتعلّقة بأهمية التعليم والبحث العلمي ودوره المحوري في صناعة مستقبل مشرق ومزدهر للشعوب والأمم إلى جانب بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون الوطيدة مع جمهورية إستونيا في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال التعليم، واستعراض سبل تعزيز هذا القطاع الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.
وأشاد سموه بروابط الصداقة والشراكة المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا، والتي تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية.
من جانبها أكدت معالي الدكتورة كريستينا كالاس، حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون المتينة مع دولة الإمارات في شتى القطاعات الحيوية، خاصة في مجال التعليم، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وأشادت بمكانة وحضور الدولة وإمارة رأس الخيمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
 قنصل عام اليابان
كما استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، جون إيمانيشي، قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل العام الياباني، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك مع اليابان على مختلف الصعد.
من جانبه عبر جون إيمانيشي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات القوية التي تربط دولة الإمارات واليابان.

سعود بن صقر
اليابان
رأس الخيمة
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