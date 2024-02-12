«الهوية» تعقد ملتقى استشراف المستقبل

أبوظبي (وام)

عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ملتقى استشراف المستقبل، في إطار فعاليات الهيئة خلال شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، بمشاركة اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام، ومديري العموم والمديرين التنفيذيين بالهيئة، وعدد من الخبراء المواطنين المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني واستشراف المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن الأمم والمجتمعات ترتقي وتتقدم نحو الريادة والتميز بالأفكار المبتكرة والإبداع في تقديم الخدمات وتلبية تطلعات المتعاملين قبل طلبها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تفخر بقيادتها الحكيمة التي غرست في المجتمع ثقافة الابتكار عبر مبادرات رائدة تستلهم همهم الموظفين والشباب وأفراد المجتمع، ومن أبرزها مبادرة شهر الابتكار (الإمارات تبتكر) التي نجحت في تمكين الجهات الحكومية كافة ومؤسسات المجتمع من تبني الابتكار كأحد التوجهات الاستراتيجية في التخطيط والاستعداد للمستقبل.